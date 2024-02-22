البيئة توقع اتفاقية مع البترول لإنشاء وحدة غاز حيوي بقويسنا

قامت مؤسسة الطاقة الحيوية بتوقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إنبى للبترول، وشركة أنابيب البترول لإنشاء وحدة غاز حيوى بقويسنا بمحافظة المنوفية.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها صباح اليوم، أن البروتوكول يأتى ضمن جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بالعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى كافة أنحاء الريف المصرى، لتوفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وتحقيق عائد مادى مناسب، وتوفير عدد من فرص العمل، والتى تعد من أهم العوائد الناتجة عن استخدام هذا النوع من الوقود.

وأوضح المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، أن السعة الإنتاجية اليومية للوحدة تبلغ ٢٥٠ متر مكعب من الغاز الحيوي، بما يكافئ ٢١٠٠ أسطوانة بوتاجاز سنويا و۱۱٫۷ متر مكعب من السماد العضوى يومياً، بما يكفى لزراعة ٤٠٠ فدان.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المشروع يستفيد منه ٢٤٠ أسرة، كما يوفر ۱۲ فرصة عمل مباشرة و۲۰ فرصة عمل غير مباشرة.

ووفقا للبروتوكول، تلتزم شركة أنابيب البترول بتوفير قطعة الأرض المقرر تنفيذ المشروع بها، على أن تقوم شركة انبى للبترول بتمويل المشروع، وتتولى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الإشراف على تنفيذ المشروع، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الثلاث جهات لمتابعة أعمال التنفيذ.