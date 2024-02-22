في مثل هذا اليوم.. اكتشاف 7 كواكب تدور حول النجم "ترابيست 1"

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير ذكرى إعلان علماء الفلك اكتشاف أن النجم ترابيست-1 يضم سبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية، وجاء ذلك في 22 شهر فبراير عام 2017، وتضمن هذا الاكتشاف أن ثلاثة من تلك الكواكب تدور في نطاقه الصالح للحياة، وما يحتمل أن هذا النظام قد يوفر أسباب الحياة، وفقاً لما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية العالمية “ناسا”، وأكدت أن ثلاثة على الأقل من هذه الكواكب السبعة تشبه “الكأس المقدسة لعلماء الفلك المتخصصين في صيد الكواكب" لأنها تستقر داخل “المنطقة المعتدلة”، وهي درجة الحرارة المناسبة التي توفر الظروف الضرورية للكائنات الحية.

ترايبست 1

هو نجم قزم فائق البرودة يقع على بعد 39.5 سنة ضوئية عن الشمس في كوكبة الدلو، وفي شهر فبراير عام 2017 ظهر أن النجم القزم يضم سبعة كواكب أرضية معتدلة، وهو الرقم الأكبر الذي تم الكشف عنه في أي نظام كوكبي آخر.

واكتشف علماء الفلك ثلاثة كواكب بحجم الأرض تدور حول النجم القزم في عام 2015، قاد الفريق مايكل جيلون في جامعة لييج في بلجيكا، وجاء الكشف عن الكواكب باستخدام قياس الضوء العابر مع تلسكوب الكواكب العابرة والكواكب المصغرة الصغير في مرصد لاسيلا في تشيلي.

وفي 22 شهر فبراير عام 2017 أعلن علماء الفلك عن أربعة كواكب خارج المجموعة الشمسية إضافية حول ترابيست1.

وباستخدم التلسكوب بالغ الكبر في بارانال ومقراب سبيتزر الفضائي الخاص بناسا، فإرتفع الرقم الإجمالي للكواكب التي تدور حول النجم إلى سبعة، وتضم ثلاثة كواكب منها اعتبر وجودها في نطاق الصالح للحياة.

الاكتشاف

اكتشف النجم في مركز النظام في عام 1999 خلال المسح الميكروي الثنائي، وتم إدخاله في الفهرس وتشيرالأرقام الى موقع النجم في السماء (المطلع المستقيم والميل) و فيما تشير " J" إلى الحقبة اليوليانية.