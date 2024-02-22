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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

اليوم.. حفل رامي جمال وكورال هارموني في الأهرامات

رامي جمال
رامي جمال
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يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس، ويشاركه كورال هارموني عربي، بمنطقة الصوت والضوء في الأهرامات، ضمن احتفال افتتاح إحدى الشركات.

ومن المنتظر أن يقدم رامي جمال لجمهوره مجموعة من أبرز أغانيه منها جيت متأخر، أغنية أوعديني، وأغنية بيهم كلهم، وأغنية قمر ومنور، أغنية بعده فارق، ولحظة بعادك وغيرها من الأغاني، وستقدم الفنانة اللبنانية رزان مغربي الحفل.

يشار إلى أن رامى جمال طرح مؤخرا ديو غنائي له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدي.

رامي جمال حفل الأهرامات