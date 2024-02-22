اليابان تفرض حظرًا على تصدير بعض البضائع إلى روسيا

فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حظرًا على تصدير خمس فئات أخرى من البضائع من قسم الأدوات الآلية إلى روسيا.

يشار إلى أن الوزارة اليابانية أدخلت إضافات على قائمة السلع الخاضعة لحظر توريدها إلى روسيا الآن تتضمن هذه القائمة 50 عنصرًا.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية: "تشمل هذه البضائع الأجزاء الإلكترونية للدوائر المتكاملة والترانزستورات وأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات، بالإضافة إلى المعدات والآلات اللازمة لتطويرها وإنتاجها".

وفي السابق، كانت القائمة تتضمن خمسة أقسام كبيرة للمنتجات أما الآن فقد ضمت قسمًا سادسًا يسمى “آلات CNC” والذي يتكون من خمسة عناصر: مراكز التصنيع، ومخارط CNC الأفقية وغيرها، وآلات الطحن CNC وأجزاء لمختلف أنواع الآلات.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الاقتصاد اليابانية عقوبات على 57 منظمة من روسيا، واثنتان من الإمارات، وواحدة من سوريا، واثنتان أخريان من أوزبكستان.