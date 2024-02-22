تعرف على أنشطة مكتبة مصر الجديدة غدا

تقدم مكتبة مصر الجديدة في السابعة مساء غد الجمعة 23 فبراير الجارى، أمسية موسيقية تمزج الألحان الشرقية بإيقاعات موسيقى الجاز والسوينج والكلاسيكيات الناعمة من تقديم فرقة «ترانكيل نوت باند» الموسيقية.

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من موسيقى أغاني الجاز المشهورة وأغاني الجاز اللاتينية والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، وبعض مختارات من موسيقى التانجو الشهيرة، بالإضافة إلى الأغاني الشرقية منتقاة بعناية بتوزيع جديد لكبار المطربين المصريين والعرب في مقدمته أعمال محمد الموجي، الأخوين الرحباني، سيد درويش، محمد فوزي، خالد حماد ومحمد رحيم، وتقدم المطربة ريم عز الدين بغناء أغنيات من أعمال الأخوين الرحباني، محمد الموجي ومحمد رحيم.

يذكر أن «ترانكيل نوت باند» هي فرقة موسيقية ناشئة أسسها الدكتور محمد رفعت وتهدف إلى إيجاد مساحة موسيقية تجمع الجمهورين الشرقي والغربي، من خلال تقديم مقطوعات ذات طابع خاص، مضيفةً أن الفرقة منفتحة على كل أنواع الموسيقى حيث تعزف الموسيقى الغربية بروح عربية .

وتضم الفرقة موسيقيين ذوى موهبة ودارسين أكاديميين حاصلين على الدكتوراة في فروع الموسيقى المختلفة وهم محمد رفعت على البيانو، نصر مرعي درامز، كريم واصف كونترباص، نور الدين محمد على تشيللو، عماد عاطف فلوت، وليد جلال بيركش.

وأضاف الدكتور نبيل حلمى أن نشاط مكتبات الجمعية ممتد أيضا خلال يوم الجمعة، حيث تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 2 ظهر يوم غد الجمعة ندوة اونلاين عبر منصة “زووم” بعنوان "تأثير شخصيات السوشيال ميديا"، على التكوين النفسى للطفل والمراهق تحاضر فيها الدكتورة إيمان ممتاز أخصائى تنمية بشرية، تتناول مدى تأثير الترندات والشخصيات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعى على شخصية الأطفال وتكوينهم النفسى بالسلب أم بالإيجاب .

كما يشارك أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل أيضا يوم غد الجمعة فى مسابقة المنتدى الأفرواسيوى للتكنولوجيا بالمدينة العلمية بالسادس من أكتوبر وتتناول المسابقة عدة موضوعات إذ تشارك المكتبة فى مهرجان العلوم والروبوت، وروبوت الإنقاذ.

بينما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري ورشة فن الموزايك ورشة فنية للأطفال باستخدام الفوم ، حيث يتم تجسيم شخصيات كارتونية بقطع الموزايك ، كما تنظم أيضا يوم الخميس الموافق 29 فيراير حلقة مناقشة لكتاب الاتيكيت لخبيرة الاتيكيت نادين جاد تناقش فيها الكاتبة محاور الكتاب من اتيكيت الطعام و الكلمات السحرية والمشى والتعامل مع الآخرين.