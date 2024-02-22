الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا متجها نحو إيلات

أفادت قناة العربية الإخبارية، صباح اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات على خليج العقبة في البحر الأحمر، للتحذير من تهديدات جوية محتملة.

وفي وقت لاحق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ فوق البحر الأحمر حاول استهداف مدينة إيلات.



وتشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي تستهدف من حين لآخر مدينة إيلات بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة، ولكن غالبًا ما يتم اعتراض هذه الهجمات.

وأمس أول، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، أن الجماعة استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب، بالإضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل.