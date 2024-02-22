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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فحص هواتف نواب في البرلمان الأوروبي بشكل عاجل

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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تلقى أعضاء لجنة الأمن والدفاع الفرعية بالبرلمان الأوروبي طلبًا عبر البريد الإلكتروني الداخلي من قسم تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، لفحص هواتفهم المحمولة تحسبًا لوجود برامج تجسس.

وقال البرلمان الأوروبي، أمس، إن آثارًا تم العثور عليها في جهازين تتطلب اهتمامًا خاصا، وأوضح رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في البريد الإلكتروني الداخلي إنه يتعين على أعضاء اللجنة الفرعية وموظفيها بشكل عاجل أن يفحصوا هواتفهم المحمولة للتحقق مما إذا كان قد تم تثبيت برامج تجسس بها.

وتشمل اللجنة الفرعية المعنية العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الألمان، وهم أوزليم ديميريل وماكسيميليان كراه وهانا نيومان.

وقال ديميريل: «إن أوقات التسلح والحرب هما أوقات تتعرض فيها الديمقراطية الليبرالية والحريات المدنية للخطر».

هواتف نواب البرلمان الأوروبي