4 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال غرفة داخل أرض زراعية في دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال غرفة داخل أرض زراعية في دير البلح ، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ومنذ قليل، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على مناطق غرب مدنية خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفاد إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، بسبب الغارات الإسرائيلية على منزلين في رفح إلى شهيدين، وعددًا من الإصابات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية شرقي خان يونس.