استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي على رفح

استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، على منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير، بالإضافة إلى مفقودين، جراء القصف الإسرائيلي على منزلين لعائلتي الهسي والشاعر في منطقتي المشروع وخربة العدس في مدينة رفح الفلسطينية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية شرقي خان يونس.