شاهد| بعثة الأهلي تصل أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة.

واطمأن الدكتور مهند مجدي، وخالد بيبو مدير الكرة، على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فور الوصول إلى الفندق.

وحرص السفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، على التواجد في مطار أكرا لتسهيل مهمة خروج بعثة الفريق من المطار، والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا للمبيت، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة، التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا، وعدم قدرتها على الطيران.

ورافق السفير المصري بعثة الأهلي من مطار أكرا إلى فندق الإقامة المؤقت، للاطمئنان على عدم وجود أي عقبات في طريق البعثة.

وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.