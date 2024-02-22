العمرة الوهمية| شركات سياحة تنصب على المعتمرين.. والوزارة تضع خطة لحماية زوار بيت الله.. «السياحة» تطارد ظاهرة السماسرة فى الأقاليم وتؤكد الالتزام بالبوابة الرسمية للعمرة

«وصلنا مكة واكتشفنا عدم حجز فندق لنا وتعبنا كثيرًا حتى وجدنا أخيرًا مكان فندق غير المتفق عليه والمكتوب فى العقد؛ وكان المفروض نروح المدينة مروحناش ولم يتم إرجاع أى مبالغ مالية».. لا أنصح بالتعامل معهم واكتشفنا أنها تانى شركة يفتحوها يعنى متعودين على مثل هذه الأمور للنصب؛ كانت تلك شكوى ضد شركة سياحة من سيدة فى العقد الرابع من عمرها تسمى ولاء العمري.

كانت شكوى ولاء هى ما يمكن أن نسميه بالنصب البسيط، وسط حالات أخرى ضمن برامج العمرة الوهمية التى يعلن عنها شركات ووكلاء وسماسرة، يجمعون أموال المشتاقين لزيارة بيت الله ثم يختفون.

تجربة سيئة

تقول سيدة خمسينية تحكى تجربتها مع مؤسسة خيرية مقرها بمحافظة الجيزة: أنا حجزت يوم ٨ يناير لرحلة ٢٥ يناير ومدتها أسبوعان وأجلوا الرحلة ليوم ٢٨ وبعدها أجلوا تانى وبقت يوم ٣١ ومدتها بقت ١٢ يوم وبعد ما كانوا مأكدين أنه مفيش زيادة هاندفعها أجبرونا ندفع ٣٠٠٠ جنيه قبل السفر بـ٣ أيام وكنا مجبرين ندفع أو ترجعلنا فلوسنا ناقصة".

لم يقتصر الأمر على دفع مبالغ زيادة غير المتفق عليها فى العقد، كما تضيف السيدة فقد تفاجأوا وهم فى الطائرة أن الفنادق تغيرت، قائلة: وربنا سترها وكان فندق مكة جيد لكن فندق المدينة المنورة كان بعيد جدا عن المسجد النبوي، وتواصل أحد المعتمرين معنا بوزارة الحج والعمرة السعودية وقام بعمل بلاغ ومشكورين وصلوا على الفور وأحضروا الوكيل المسئول وألزموه يبحث لنا على فندق آخر.

وتابعت: انتظرنا واقفين فى الشارع ٥ ساعات باليل من ١٠ لـ٣ الفجر، كلنا اتبهدلنا من أول ماحجزنا لغاية يوم الرجوع وكان معانا ناس كبيرة فى السن فوق الـ٨٠ تعبوا جدا".

لكل معتمر تسعيرة

تقول الحاجة عايدة الزهيري، إنها حجت لبيت الله ثلاث مرات، وكانت تريد أن تعتمر فى شهر شعبان خاصة أن موسم رمضان يكون مزدحما للغاية، لذلك قامت بالحجز فى شركة للسياحة، ولكنهم فوجئوا فى مكة أن كل معتمر له تسعيرة خاصة به.

كما أضافت أن الشركة أيضا كان عرضها أن الفندق المحجوز فيه على بعد ٢ كيلو من الحرم لكننا فوجئنا أيضا أنه على بعد ١٣كيلو من الحرم، وأنه لا توجد زيارة لمسجد الرسول فقمنا بالذهاب على نفقتنا الخاصة.

كما أشارت إلى أن نصف المعتمرين فى برنامج الشركة لم يحصلوا على تذاكر العودة لمصر، قائلة: خدوها من الرياض والناس سافرت ١٠ ساعات وتركتهم فى المطار ٨ ساعات، الرحلة كانت عمرة ترانزيت لم يحصل بعض أفراد الرحلة على تذاكر الجهة الثالثة ما سافروش.

وأوضحت الحاجة عايدة أن اسم الشركة متغير دايما ولكن الشخص واحد، قاله: يعنى كل فترة بيظهر باسم شركة جديدة وعروض وهمية جديدة".

حماية حقوق المعتمرين المسافرين

فى منتصف يناير الماضى عقدت اللجنة الفنية اجتماعا بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبحث آخر المستجدات فيما يخص رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك بعد تلقى الغرفة شكاوى من أعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة.

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن العمرة من خلال البوابة لا تعنى فقط الحصول على الباركود، إنما أيضا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق المعتمرين.

كما طالب الاجتماع بدراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس فى المطارات سواء فى السفر أو العودة، وتمت مطالبة شركات السياحة بإخطار الغرفة بإعداد معتمريها خلال موسم الذروة خاصة شهرى شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المطالبة بضرورة وجود إجراءات رادعة فى المنافذ وتشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية فى المطارات والمنافذ حماية للمواطن المصري.

العقوبات الرادعة

أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إقرار عقوبة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ٣ ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٥ من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة ٧ من هذا القانون والتى تنص على «تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية»، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقًا لقانون البوابة المصرية للعمرة، فإنه يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفى للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

كما تضمنت عدة عقوبات أهمها غرامة تصل لـ ٣ ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة ٥ من هذا القانون، والتى تنص على «لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات دون غيرها».

والمعاقبة بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند ٤ من المادة ٤ من هذا القانون والتى تنص على " تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومى لكل منهم"، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وقالت غرفة شركات السياحة فى بيان لها، إنه فى إطار جهود الدولة والقطاع السياحى لضبط سوق رحلات العمرة والحفاظ على مصالح وحقوق المعتمرين، تتكاتف جهود كل الجهات بالدولة لتطبيق القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، وحرصا على صالح المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، يتضمن القانون نصوصا صريحة وقوية تساهم فى مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التى تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة.

إيقاف نشاط

وكشفت اللجنة أن القانون نص على «إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد " ١٢و ١٣ و١٤" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها».

شهر رمضان

هناك مناقشات تدور حول طرح باقات الفترة المقبلة من رحلات العمرة خاصة عمرة رمضان التى تواجه مشاكل كبيرة فى رحلات الطيران خاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات، ودراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس فى المطارات سواء فى السفر أو العودة، وتمت مطالبة شركات السياحة بإخطار الغرفة بإعداد معتمريها خلال موسم الذروة خاصة شهرى شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.

كما تسعى وزارة السياحة حاليا لدراسة وضع تأشيرة الزيارة الشخصية التى يتم السفر بها حاليا عن طريق البوابة المصرية للعمرة بمجرد الحصول على باركود البوابة فقط وتم الاتفاق على تفعيل سفر هذا النوع من التأشيرات ببرامج كاملة مع شركات السياحة حيث إن العمرة من خلال البوابة لا تعنى فقط الحصول على الباركود، إنما أيضا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والآثار.

فتح باب التسجيل للحج

فى سياق متصل، تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الفريضة ضمن موسم الحج ٢٠٢٤ فى الحج السياحى ٢٠٢٤ من خلال شركات السياحة، يوم الإثنين الماضي، ويستمر فتحه حتى ٤ يناير المقبل، كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج فى جميع مستويات الحج السياحى وإعلان النتيجة يوم ٦ يناير المقبل، على أن تنتهى الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج فى موعد أقصاه ٢٥ فبراير المقبل، إذ تضمن الضوابط المنظمة لـ الحج السياحى ٢٠٢٤ ما يلي:

- أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البرى بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن ٢٠١٦.

- يتم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من ٢٥ عامًا دون التقيد بشرط المحرم.

- لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز فى قرعة الحج السياحى التنازل عن فريضة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء، والسماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من ٢٥ عاما دون التقيد بشرط المحرم.

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة لـ الحج السياحى للشركات الراغبة فى تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

برامج وأسعار العمرة

تضمن برامج عمرة شهر رجب ٢٠٢٤، قيام الشركة السياحية بعدد من الإجراءات التى من شأنها أن تُيسر على المعتمرين والتى تشمل التالي:

- قيام الشركة باستخراج التأشيرات.

- تذكرة الطيران على الخطوط السعودية.

- المزارات بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- الانتقالات داخل المملكة العربية السعودية باستخدام أتوبيسات حديثة مكيفة.

- يرافق المجموعة مشرف ذو خبرة.

وجاء متوسط أسعار عمرة شهر رجب ٢٠٢٤ كالآتي:

- يتضمن البرنامج الأول من عمرة شهر رجب ٢٠٢٤ الإقامة بـ مكة المكرمة لمدة ١٠ ليالٍ، و٤ ليالٍ فى المدينة المنورة، على أن يكون سعر الفرد فى الغرفة الرباعية بها ٢٨٩٥٠ جنيهًا.

- أما البرنامج الثانى من عمرة شهر رجب ٢٠٢٤، فيشمل الإقامة ١٠ ليالٍ بـ مكة المكرمة، بالإضافة إلى ٤ ليالٍ بـ المدينة المنورة، على أن يكون سعر الفرد فى - الغرفة الرباعية ٣١٩٥٠ جنيهًا.

- وبالبرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب ٢٠٢٤، يقيم المعتمرون لمدة ٩ ليالٍ، منها ٥ بـ مكة المكرمة و٤ فى المدينة المنورة، على أن يصل سعر الفرد فى الغرفة الرباعية إلى ٣١٤٠٠ جنيهًا.

- البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب ٢٠٢٤، يمكث المعتمرون ٥ ليالٍ فى مكة المكرمة و٤ بـ المدينة المنورة، ويبلغ سعر الفرد فى الغرفة الرباعية ٣٣٥٠٠ جنيه.

أسعار عمرة شعبان

وجاءت أسعار عمرة شعبان لعام ٢٠٢٤ فى فندق ٥ نجوم كالتالي:

- غرفة ثنائية بـ٥٦٥٠٠ جنيه.

- غرفة ثلاثية بـ ٥٠٥٠٠ جنيه.

- غرفة رباعية بـ ٤٧٥٠٠ جنيه.

عمرة شعبان ٢٠٢٤ فى فندق ٤ نجوم

- غرفة ثنائية بـ ٤٣٠٥٠٠ جنيه.

- غرفة ثلاثية بـ٣٨٥٠٠ جنيه.

- غرفة رباعية بـ٣٦٥٠٠ جنيه.

عمرة شعبان ٢٠٢٤ فى فندق ٣ نجوم

- فى غرفة فردى ٤٠٠٠٠ جنيه.

- فى غرفة ثنائية ٣٣٥٠٠ جنيه.

- فى غرفة ثلاثية ٣١٥٠٠ جنيه.

- فى غرفة رباعية ٢٩٩٥٠ جنيه.

كل الأسعار المذكورة بحسب متوسط شركات السياحة.

بوابة العمرة المصرية

فى يوليو ٢٠١٩ تم إنشاء بوابة العمرة المصرية، خاصة بعد أن تم النصب على عدد من المواطنين من سماسرة وشركات سياحة خاصة فى الأقاليم تحت اسم العمرة الاقتصادية، بحسب تصريحات الخبير السياحى حسام الشاعر.

وقال الشاعر إن الغرض من إنشاء تلك البوابة الإلكترونية هى رغبة الدولة فى حماية المواطن ومن ناحية ثانية عرض كل برامج العمرة وستقوم الوزارة بعمل رقابة ويتم ربط البوابة بمصلحة الجوازات ويكون إجباريا على المواطن شراء برنامج عمرة من البوابة والحصول على باركود خاص به.

ويضيف الشاعر البرامج المعروضة على بوابة العمرة بمثابة التزام على الشركات السياحية لتنفيذ برامجها.

ويأتى ذلك بعد تلقى الغرفة شكاوى من أعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة، مؤكدين أن النصب تم من وسطاء وجهات غير معروف هويتها، كما تلقت الغرفة شكاوى من عدد من شركات السياحة حول التأثير السلبى الكبير على نشاطهم وسمعتهم بسبب سياسة حرق الأسعار والعروض الوهمية من قبل السماسرة والكائنات غير الشرعية التى تتعامل خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، وبالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.

٣٠٠ كيان غير شرعي

وفى وقت سابق حذرت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة جميع المواطنين من التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية للسفر لأداء مناسك العمرة، قائلة: إن البوابة المصرية للعمرة هى وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن من تلك الفئات والحفاظ على حقوقه فى الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وأكدت على أن المواطن الراغب بالسفر للعمرة سيقوم بالاطلاع على الشركات المرخص لها على الموقع الإلكترونى للبوابة والذى يحمي المواطن من الاستغلال أو النصب من خلال شركات أو سماسرة غير خاضعين لإشراف وزارة السياحة.

وفى ديسمبر الماضى أعلنت الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم تشكيل لجان لرصد ومكافحة الكيانات غير الشرعية العاملة بالنشاط السياحى دون الحصول على تراخيص من الوزارة، وتم رصد أكثر من ٣٠٠ كيان غير شرعى بمحافظات (جنوب سيناء – البحر الأحمر – القاهرة الكبرى – الدقهلية – الشرقية)، وسيتم استمرار أعمال اللجان بشكل دورى لحين القضاء على تلك الظاهرة.

وقالت سامية سامى إن هناك توجيهات بتيسير إجراءات كل الخدمات المقدمة لشركات السياحة ورقمنتها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي، توفيرا للوقت والجهد، وتم الانتهاء من رقمنة أكثر من ٩٠٪ من الخدمات المقدمة لشركات السياحة.