إصابات جراء القصف الإسرائيلي على منزل في منطقة خربة العدس برفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوجود عدد من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي المكثف على منزل في شارع صدام حسين بمنطقة خربة العدس في رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، سلسلة غارات عنيفة تستهدف مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت حي خربة العدس شمال شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية شرقي خان يونس.

وأمس الأربعاء، استشهد 19 مواطنًا فلسطينيًا، وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب المخيم، كما أصيب عدد من الأهالي في حي البراهمة جراء قصف المدفعية الإسرائيلية عليهم.