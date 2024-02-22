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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سلسلة غارات عنيفة تستهدف مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة تستهدف مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي خربة العدس شمال شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية شرقي خان يونس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير مجدي مصطفى ومروان هيثم مصطفى وتعتدي عليهما خلال اقتحام بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وأمس الأربعاء، استشهد 19 مواطنًا فلسطينيًا، وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب المخيم، كما أصيب عدد من الأهالي في حي البراهمة جراء قصف المدفعية الإسرائيلية عليهم.

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