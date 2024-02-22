فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن غارة بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على محيط المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أضافت أن جيش الاحتلال، قام بنسف منازل سكنية شرقي خان يونس، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية على شرق جباليا شمال القطاع.

ومنذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير مجدي مصطفى ومروان هيثم مصطفى وتعتدي عليهما خلال اقتحام بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وأمس الأربعاء، استشهد 19 مواطنًا فلسطينيًا، وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب المخيم، كما أصيب عدد من الأهالي في حي البراهمة جراء قصف المدفعية الإسرائيلية عليهم.