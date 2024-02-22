الأهلي يكشف تفاصيل حادث طائرة الفريق ويطلب تأجيل مباراة ميدياما

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل تعرض طائرة بعثة الفريق التي تقل بعثة الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي لحادثة، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي إن طائرة بعثة الأهلي تعرضت لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وأضاف البيان ان بعثة الأهلي أصبحت في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي.

وتابع ان إدارة النادي تقوم باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واشار الي انه في ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.