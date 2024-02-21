دوري أبطال أوروبا.. التعادل يحسم الشوط الأول بين أرسنال وبورتو

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة أرسنال الإنجليزي ومضيفه بورتو البرتغالي، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الدراجاو، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس النجم المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف أرسنال على مقاعد بدلاء فريقه، حيث تواجد الثلاثي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز في التشكيل الأساسي للفريق اللندني.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، ولكن باءت بالفشل، وسط استحواذ أرسنال على الكرة في أغلب الأوقات.

وبدأ أرسنال مباراته ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل مالاجيس - جاكوب كيور

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ليونادرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.