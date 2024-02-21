من معبد أبو سمبل لساحة السوق.. "أسوان الدولي" يحتفى بتعامد الشمس على تمثال رمسيس

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالاتها بتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بمعبد ابو سمبل والذي يأتي في ال 22 من فبراير من كل عام وضمن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشر.

بدأت ليلة التعامد بتقديم حفل الختام في احضان معبد ابو سمبل ومن إخراج الموسيقار ماهر كمال وتأليف وألحان عمرو مصطفى، وبمشاركة الفرق الشعبية المصرية والاجنبيه، وبعد انتهاء الجزء الاول من حفل الختام بالمعبد، انتقلت الفرق المشاركة إلى ساحة السوق بمدينة ابو سمبل لتقديم عروضها وتابلوهاتها الفنية لأهالي مدينة ابو سمبل، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من قبل سكان مدينة ابو سمبل.

ويأتي الحفل بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس مجلس مدينة ابو سمبل ونائب محافظ أسوان ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة اسوان.

ويأتي مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بالتزامن مع احتفالية تعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني والتي تأتي في إطار الاحتفال العالمي لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد ابو سمبل والذي يعتبر من أندر الظواهر للحضارة المصرية القديمة الفلكية فى العالم، وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، والذي يعتمد مرتين في كل عام الاول في 22 فبراير والثاني في 22 اكتوبر من كل عام.

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دوره ال 11 يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويأتي بمشاركة 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.