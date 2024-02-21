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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين برشلونة ونابولي

مباراة برشلونة ضد
مباراة برشلونة ضد نابولي
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سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، وسط استحواذ متبادل بين فريق الجنوب والبلوجرانا على الكرة.

بدأ برشلونة، المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري جونزاليس.

أما نابولي، دخل اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - جوان جيسوس - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: كايوستي - ستانيسلاف لوبوتكا - أندريه أنجويسا

وفي الهجوم: خيفيتشيا كفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين - ماتيو بوليتانو.

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