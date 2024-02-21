باحث سياسي: مصر أرسلت رسالة للعالم بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني

قال الدكتور أشرف عكة، الباحث السياسي، إن المرافعة المصرية في محكمة العدل الدولية والتدخل والاشتباك الاستراتيجي لمصر يريد أن يوصل رسالة للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بشكل مطلق، وتسهل مهمة الإبادة الجماعية لشعبنا وأهلنا في قطاع غزة، وتدعم الاحتلال بالبعد الاستراتيجي وببقائه وصموده.

وأضاف " عكة "، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن مصر ترسل اليوم رسالة مفادها على العالم أن يتحمل مسؤوليته تجاه حل قضية الشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن مصر متسلحة بمجموعة من المواقف العربية والإسلامية الداعمة لها عبر القمة العربية الإسلامية المشتركة، والتي تضم 57 دولة، والتي ستفرض واقعا شاء هذا العالم أم أبى، أخذت مؤسساته التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية ببعدها القضائي والتنفيذي والتشريعي، عبر الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، تأخذ أدوارها ومكانتها من أجل إنصاف المظلومين الفلسطينيين في هذه المعمورة.

وتابع: "هؤلاء لن يتركوا لوحدهم فهناك أمة ورائهم وجارة عظيمة وكبيرة وتمتلك من الأدوات والفعل، وهذه رسالة إنذار للعالم وإسرائيل بأن الشعب الفلسطيني لن يباد ولن يجوع، وسنشهد أياما فاصلة وقادمة".