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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إنزال أردني بريطاني لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني في غزة

بريطانيا والأردن
بريطانيا والأردن
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قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، اليوم /الأربعاء/، بتوجيهات ملكية، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة 12 نُفذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني غزة /77.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني؛ وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة - في بيان - أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة.
 

الأردن غزة