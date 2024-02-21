كعادة صاروخ ماديرا.. رونالدو يقود النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي إلى التأهل لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الفيحاء بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

تواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الفيحاء، وخاض دقائق المباراة كاملة، وسجل هدفًا بالإضافة إلى أنه تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 45+1.

انتهى الشوط الأول بتقدم العالمي على الفيحاء، وذلك بهدف سجله البرتغالي أوتافيو في الدقيقة 17 من صناعة عبدالله الخيبري.

وشهد شوط المباراة الأول، فاعلية هجومية من صاروخ ماديرا، حيث كان له فرصة تهديفية في الدقيقة 37، بكرة رأسية اصطدمت بالقائم.

وفي الشوط الثاني، أحرز رونالدو هدف النصر الثاني في الدقيقة 86، بعد انفراد تام بحارس المنافس، لتعود الكرة إليه أمام الشباك الخاوية.

وبذلك، قاد كريستيانو رونالدو النصر إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا على حساب الفيحاء.