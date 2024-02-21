أستاذ بجامعة القدس: «مرافعة مصر اليوم تاريخية.. في توقيت مهم»

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مرافعة تاريخية، حيث أنها جاءت في توقيت مهم وهي المرافعات تأتي بشكل مختلف عن الدعوى التي كانت رفعتها دولة جنوب أفريقيا.

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن دعوى جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية جاءت بشأن الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال.

وأوضح: "الآن، هذه الدعوى في انتظار قرار من العدل الدولية بعد ان أعطت الاحتلال بعض التدابير العاجلة لكي ينفذها"، لافتًا إلى أنه في ديسمبر 2022 حولت الامم المتحدة فتوى لمحكمة العدل تطالبها بفتوى حول الممارسات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة".

وذكر، أن محكمة العدل الدولية طلبت مرافعات من أكثر من سبعين دولة ومؤسسة، مؤكدًا أنه في الأشهر الماضية وقبل العدوان الإسرائيلي الحالي كان هناك عدد من المرافعات من بينها مرافعة لجامعة الدول العربية وفرنسا ومرافعات دول أخرى.

وتابع قائلا، الاحتلال قاطع هذه المحكمة لأنه يدرك أن مرافعاته أمام المحكمة ستنتهي بالفشل، حيث وصف المذكرة التي تقدمت بها مصر اليوم بـ«المذكرة التاريخية» بما تتضمنه ويجب أن يؤخذ بها.

