موعد حفل تأبين وتكريم العامري فاروق

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي يوم 30 مارس المقبل موعدا لإقامة حفل التأبين والتكريم للوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي.

وجاء تأجيل حفل التأبين والتكريم للفقيد الراحل حتى يتم الانتهاء من نحت التمثال ووضعه في المكان المخصص له وإزاحة الستار عنه، ضمن فعاليات حفل التكريم والتأبين.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم، تخليد ذكرى الراحل، الوزير العامري فاروق، بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والچيم.

يأتى ذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.. جاء ذلك عقب مشاورات عديدة قام بها محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول كيفية تخليد ذكرى نائب رئيس النادي وتكريمه، وانتهت بجلسة ودية عقدها مع شقيقي الراحل، وهما الدكتور خالد العامري والدكتور هشام العامري، ومعهما إبراهيم العامري نجل الوزير العامري فاروق

ووجهت عائلة العامري فاروق الشكر الخالص لمجلس الإدارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب على الاهتمام، وتقديرهم لعطاء العامري فاروق، وتكريمه بالشكل الذي يليق بالأهلي وبنائب مجلس إدارته.