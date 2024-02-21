الأهلي يُقيم تمثالًا للعامري فاروق بمقر الجزيرة.. ويطلق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تخليد ذكرى الراحل، الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والچيم.

يأتى ذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.. جاء ذلك عقب مشاورات عديدة قام بها محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول كيفية تخليد ذكرى نائب رئيس النادي وتكريمه، وانتهت بجلسة ودية عقدها مع شقيقي الراحل، وهما الدكتور خالد العامري والدكتور هشام العامري، ومعهما إبراهيم العامري نجل الوزير العامري فاروق، وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم ٣٠ مارس المقبل، حتى يتم الانتهاء من نحت التمثال ووضعه في المكان المخصص له وإزاحة الستار عنه، ضمن فعاليات الحفل المشار إليه.

ووجهت عائلة العامري فاروق الشكر الخالص لمجلس الإدارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب على الاهتمام، وتقديرهم لعطاء العامري فاروق، وتكريمه بالشكل الذي يليق بالأهلي وبنائب مجلس إدارته.