افتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بالرحمانية في البحيرة.. صور

افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام بمحافظة البحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المقام بشارع أحمد محمود على بالرحمانية بحضور الحسينى أبوعيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وفى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام.

وينظم المعرض، الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وجرى تفقد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

وأكد السكرتير العام، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاُ أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما أكد السكرتير المساعد، أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.



