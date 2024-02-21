بالفيديو.. الشحات عزازي: لهذا الأسباب تغيرت القبلة

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما أمره الله سبحانه وتعالى بالصلاة. ظل يتوجه إلى بيت المقدس كمسجد ويصلي، لافتا إلى أن سيدنا النبي من اول يتمنى أن يحوله الله للمسجد الحرام.

وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتمنى ان يحوله الله إلى المسجد الحرام، لأنه أول مسجد بنى فى الأرض، وهو قبلة نبي الله إبراهيم".

وأوضح: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ظل ملتزما بأمر الله سبحانه وتعالى وبتحويل القبلة الى المسجد الحرام، والعبرة هنا أنه أينما توجهوا فثم وجه الله".





