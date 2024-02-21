نائب رئيس "مستقبل وطن" يجتمع مع أمانات محافظتي شمال وجنوب سيناء

واصل النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المركزي، لقاءاته التنظيمية، بأمانات محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية، والمقامة في مقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي.

جاء ذلك بحضور، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات أمانة التنظيم المركزية، وهيئات مكاتب أمانات محافظتي شمال وجنوب للحزب.

استعرض الاجتماع التنظيمي خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واستكمال تشكيلات الأمانات وتجديد العضوية، وصدور قرارات تنظيمية قريبا، وكذلك الاستعداد لإقامة عدد من الفعاليات المتنوعة قريبا.

ومن ناحيته، قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، إن الإلتزام الحزبي أساس النجاح، كما أن الحزب يضطلع بمسئولية وطنية تتطلب المزيد من العمل والجهد.

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الإنتهاء من التشكيلات التنظيمية.

وفي نهاية اللقاء، تم الإستماع لأراء ومقترحات أمناء هيئات مكاتب أمانات محافظات شمال وجنوب سيناء، ومناقشة الخطة المستقبلية، لتبني استراتيجية متكاملة تعود بالنفع على المواطن المصري.