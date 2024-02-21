دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يقود تشكيل نابولي أمام برشلونة

أعلن فرانشيسكو كالزونا، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق نابولي، اليوم الأربعاء، نظيره برشلونة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود النيجيري فيكتور أوسيمين، هجوم فريق الجنوب أمام البلوجرانا، رفقة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو.

ويسعى نابولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه اليوم، قبل مباراة العودة في معقل الفريق الكتالوني بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نابولي لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - جوان جيسوس - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: كايوستي - ستانيسلاف لوبوتكا - أندريه أنجويسا

وفي الهجوم: خيفيتشيا كفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين - ماتيو بوليتانو.