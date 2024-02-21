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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع رئيس "جتكو إنترناشيونال" التعاون فى تنفيذ المشروعات خارج مصر

الوزير مع وفد جتكو
الوزير مع وفد جتكو
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع دكتور ناصر الهاجري رئيس شركة جتكو انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات الكويتية بحضور المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبى.

واوضح الملا إلى انه تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين شركات البترول المصرية إنبى وبتروجت وشركة جتكو لتنفيذ المشروعات الكبرى فى صناعة البترول والغاز فى دول الكويت وقطر والسعودية بما يحقق عوائد اقتصادية لكلا الطرفين ، واضاف الملا ان إستراتيجية الوزارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة امام الشركات المصرية للتوسع فى تنفيذ مزيد من  المشروعات خارج مصر.

ومن جانبه اشاد رئيس شركة جتكو بخبرات شركة البترول  المصرية ومشروعاتها المتميزة فى عدد من الدول العربية ، مبديا رغبته فى الاستفادة من تلك الخبرات والتعاون معا فى تنفيذ المشروعات البترولية بعدد من الدول المختلفة خلال الفترة المقبلة، موجهاً التحية للمهندس طارق الملا على نجاح مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ والذي يعد ملتقى للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز

البترول والغاز المشروعات البترولية