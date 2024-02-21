هل ترفع الأعمال في النصف من شعبان؟.. الشحات عزازي يجيب

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن الأعمال ترفع في شهر شعبان، لافتا إلى أن العلماء قالوا إن تحويل القبلة تم فى النصف من شعبان، وبالتالى ترفع فيها الأعمال إلى الله ليفصل بين الخلائق.



وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "ليلة النصف من شعبان هى الليلة التى تختم فيها صحيفة العام، أى ختام الاعمال العبادية، فهل ترفع الاعمال فيها، وارد هذا في الاثر".

وأوضح: "كثير من العلماء قالوا ان فى هذه الليلة المباركة يغفر الله لما كان، وهى الليلة التى ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى".



