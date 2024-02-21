اليمن وروسيا يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية

بحث السفير اليمنى لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، مع رئيس دائرة المراسيم والقنصلية بوزارة الخارجية الروسية ايجور بجداشيف، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام، والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي وتهديدها لحركة الملاحة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ان الجانبين تطرقا - خلال اللقاء - إلى مناقشة أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الروسية، والجهود المبذولة من أجل معالجة قضايا الطلاب وتذليل الصعوبات التي تواجههم خلال دراستهم في روسيا.

واستعرض السفير اليمني، مجمل الأوضاع العامة في اليمن، وتواصل ممارسات وجرائم مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية بحق اليمن واليمنيين، وتسبب ذلك بتفاقم المعاناة الإنسانية والظروف المعيشية للمواطنين.