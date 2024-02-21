"الإدمان.. المخاطر والأضرار" ندوة توعوية بكلية الألسن جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الشباب بكلية الألسن جامعة عين شمس بتنظيم ندور توعوية حول "الإدمان....المخاطر والأضرار"، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، سلوي رشاد عميد كلية الألسن ، وتحت إشراف ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ، يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور ، احمد عبد الشافي مسئول السموم بمصلحة الطب الشرعي ولفيف من طلاب كلية الألسن.

أوضح د.احمد عبد الشافي أنواع المخدرات الاصطناعية ومنها العقاقير الصيدلانية التي تدخل في الجسم عن طريق الاستخدام الخاطئ من الفرد كعلاج الشلل الرعاش ، ومضادات الاكتئاب، علاج الأعصاب والمهدئات ومع كثرة تلك الادوية يمكن ادمانها ، ومنها مواد تصنيعية ليس لها استخدام طبي ويتم صناعتها في معامل غير شرعية تستخدم كمادة مخدرة كالميثأمفيتامين والتقنيات المصنعه والمهلوسة .

وأشار الي أضرار تلك المخدرات علي الجسم والجهاز العصبي والهضمي وظهور الالتهابات وتقرحات المعدة والفشل الكلوي والعنف الدائم والعصبية المفرطة والسلوكيات المتهورة وارتكاب الجرائم بالإضافة الي ضمور في خلال المخ وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدورة الدموية والرغبة في الانعزال والوحدة والأرق المستمر .