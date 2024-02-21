43 مليون جنيه حصيلة ضرائب ملاهي حفلات رأس السنة والكريسماس (خاص)

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حصيلة ضرائب ملاهي حفلات رأس السنة و الكريسماس لعام 2024، كسرت حاجز الـ 43 مليون جنيه، علي مستوي الجمهورية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، أن الحصيلة الضريبية لحفلات محافظة البحر الأحمر نحو 18 مليون جنيه.

وكان قد كشف أنور فوزي أمس للبوابة نيوز ، عن أجمالي ايرادات حصيلة الضرائب العقارية خلال النصف الاول من العام المالي 2023/2024، بلغت 3.8 مليار جنيه ، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق ، والتي تشمل ضرائب المباني والملاهي والاطيان بنسبة نمو عن العام السابق خلال نفس الفترة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة مستمرة بتوجيهات من وزير المالية فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مصر الرقمية".