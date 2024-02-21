"مصطفى وعلي أمين".. 110 أعوام على ميلاد أشهر توأم في الصحافة المصرية

تمر اليوم الذكرى الـ110 على ميلاد أشهر توأم فى الصحافة المصرية، القديرين مصطفى وعلى أمين، حيث ولد فى 21 فبراير عام 1914م، وهم علمان من أشهر أعلام الصحافة المصرية.

نشأة التوأم

ولد الأخوان مصطفى وعلى أمين، وتربيا فى "بيت الأمة" تحت رعاية الزعيم سعد زغلول وزوجته السيدة صفية زغلول، لوالد هما” أمين أبو يوسف” محامى بارز، ووالدتهما هي ” رتيبة زغلول” أبنة أخت الزعيم سعد زغلول.

لعبت السياسة دورًا كبيرًا فى تكوين شخصية وفكر التوأم، حيث شاهدا العديد من الأحداث السياسية عن قرب، مثل احداث ثورة 1919 والتى كان بطلها خال والدتهم الزعيم ”سعد زغلول“.

مسيرة صحفية حافلة

أسسا "توأم الصحافة المصرية"، مدرسة جديدة للكتابة الصحفية ، على الرغم من ان دراستهما كانت بعيده عن مجال العمل الصحفى، الا ان حبهما للصحافة جعلهما يتمسكان به أكثر، وخاصة مصطفى أمين حيث عمل بمجلة ” آخر ساعة ” التي أسسها الصحفي والكاتب ” محمد التابعى”، وقد حقق مصطفى أمين خلال فترة عمله بالمجلة نجاحا ملحوظا.

أصدر مصطفى امين عدد من المجلات والصحف منها “مجلة الربيع ” و”صدى الشرق” وقد أوقفت الحكومة كل تلك الإصدارات بسبب الانتقادات الحادة التي كان يواجهها مصطفى أمين للحكومة ورجالها، وفى الوقت ذاته تقلد ” على أمين ” عددا من الوظائف منها مديرا لمكتب وزير التموين عام 1941 م ، ثم مديرا لمكتب وزير المواصلات وفى عام 1942م مديرا لمكتب وزير المالية عام، وعام 1943 مديرا عاما للمستخدمين والمعاشات، ولكن بمجرد البدء فى التفكير فى إصدار دار أخبار اليوم حتى تفرغ على أمين إلى العمل الصحفى الجديد.

رغب التوأم فى امتلاك دار صحفية خاصة بهما، فاصدروا "أخبار اليوم" فى 22 أكتوبر 1944، وشهد 11 نوفمبر من هذا العام ميلاد العدد الاول منها، والذى نجح نجاحا غير مسبوق فى توزيع الصحف انذاك.

بلغت أعداد النسخ الموزعة لجريدة "اخبار اليوم" 110 آلاف نسخة، وبعد عامين من صدور أول أعداد جريدة اخبار اليوم إستطاع التوأمان شراء مجلة آخر ساعة لتصبح جزء من دار أخبار اليوم، ثم توالت إصدارات دار أخبار اليوم على مدار العقود.

رحيل عمالقة الصحافة المصرية

رحل ” على أمين” فى 3 أبريل عام 1976 م ، ثم رحل نصفه الآخر “مصطفى امين” فى 13 إبريل عام 1997م، تاركين ما كتبوا يتحدث عنهم، تركوا خلفهم أرث كبير من العمل الصحفي والعمل الخيرى، أيضا تظل ذكراهم علامة فارقة فى تاريخ الصحافة المصرية .