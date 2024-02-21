بالفيديو.. «الإفتاء» تجيب عن أسئلة الأطفال: "كيف يسمعنا الله كلنا فى وقت واحد"

رد الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال طفلة عمرها 7 سنين، مفاده: كيف يسمعنا الله كلنا فى وقت واحد؟.

وأوضح مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا السؤال كثير بين الأطفال كيف يسمعنا الله كلنا فى وقت واحد وإحنا بندعوه، علشان نحاول نقرب الصورة للطفل لازم نقول صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوف".

وتابع: "سمع الإنسان محدود ومحتاج إلى أذن، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيئ، لازم نتعلم إن سمعنا قاصر وسمع الله سبحانه وتعالى محيط بكل شئ".