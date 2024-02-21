ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. «الإفتاء» تجيب عن أسئلة الأطفال: "كيف يسمعنا الله كلنا فى وقت واحد"

الدكتور طاهر زيد،
الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رد الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال طفلة عمرها 7 سنين، مفاده:  كيف يسمعنا الله كلنا فى وقت واحد؟.

وأوضح مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا السؤال كثير بين الأطفال كيف يسمعنا الله كلنا فى وقت واحد وإحنا بندعوه، علشان نحاول نقرب الصورة للطفل لازم نقول صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوف".
وتابع: "سمع الإنسان محدود ومحتاج إلى أذن، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيئ، لازم نتعلم إن سمعنا قاصر وسمع الله سبحانه وتعالى محيط بكل شئ".

 

الدكتور طاهر زيد مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية