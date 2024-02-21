بروتوكول تعاون بين شركة ويبكو وشركة إنبي في ختام «EGYPES 2024»

وقعت شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بروتوكول تعاون فى مجال التدريب مع شركة إنبي برئاسة المهندس وائل لطفي رئيس الشركة لإعداد الصف الثاني للقيادات بشركة بترول الصحراء الغربية ويبكو وفقاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بجناح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية – إنبي.

كما تم عقد العديد من الإجتماعات مع الشركات المشاركة فى المؤتمر والتى تخص المشروعات التى تنفذها الشركة ومنها شركات بتروجيت وبترومنت والسويس لمهمات السلامة المهنية وبيكو وهاليبرتون بيكر وميدور وشركات أخرى بالمؤتمر للتعرف على أعمالهم .

ورافقه الكيميائى محمد حسن مساعد رئيس الشركة للسلامة و الصحة المهنية و المهندس حاتم سعفان مدير عام المشروعات وعضو مجلس الإدارة والمحاسب وسام عادل مدير عام الشئون المالية والاقتصاية وعضو مجلس الإدارة وأحمد طاهر مدير عام الشئون الإدارية وماهيتام محمد جابر مدير عام تنمية الموارد البشرية وإسلام فؤاد مدير مكتب رئيس مجلس الادارة والمحاسب عمرو فؤاد رئيس اللجنة الإعلامية والأستاذ وليد جمال الدين منسق المؤتمر وهاني زيد مدير عام العلاقات العامة وبعض القيادات الشابة بالشركة.

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من ١٩-٢١ فبراير ٢٠٢٤ تحت شعار ( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويذكر أن شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو تعمل في مجال الشحن و تفريغ الخام بالإضافة إلى خدمات البحث و الإستكشاف عن الزيت فى الصحراء الغربية و تقديم خدمات عالية الجودة في مجال إدارة ميناء الحمراء البترولي .