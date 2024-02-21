جانتس: مؤشرات على اتفاق محتمل بشأن الرهائن وسنواصل الهجوم خلال شهر رمضان

أشار عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إلى "مؤشرات أولية" على اتفاق جديد محتمل بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وحذر جانتس من أن "إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان أيضا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

رفض لإرسال وفد إسرائيلي

في غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال وفد إسرائيلي لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن الرهائن في القاهرة، مما أثار غضب أعضاء حكومة الحرب جانتس وغادي آيزنكوت من حزب الوحدة الوطنية.

من ناحية أخرى، أشاد غانتس بتصويت الكنيست على رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وأكد جانتس أن حكومة الحرب بأكملها متحدة في معارضة دعوة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لفرض عقوبات شاملة على العرب في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.

وأوضح جانتس أن مجلس الحرب "يفكر فقط في تقييد أفراد محددين يعتبرون خطرين".

وكان نتنياهو أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنه يتفق مع بن غفير في الرأي بشأن فرض عقوبات على العرب في الحرم القدسي.