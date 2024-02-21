اليوبيل الذهبي لسيامة القمص أبانوب لويس كاهن سمنود

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسي الأثرية بسمنود باليوبيل الذهبى لسيامة كاهنها القمص أبانوب لويس.

تم خلال الاحتفالية بث كلمة مسجلة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى لعدم تمكنه من المشاركة في الاحتفالية لسفره. هنأ نيافته في كلمته القمص أبانوب باليوبيل الذهبي متمنيًا له دوام الصحة، واستمرار الخدمة الكهنوتية المثمرة.

شارك في حفل "اليوبيل الذهبي" الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتى تجمعه بالقمص المحتفل به علاقة محبة، وأهدى سيادته درع المحافظة للأب القمص أبانوب تقديرًا لجهوده وعطائه للمجتمع المحلي بمدينة سمنود.

كما شارك في حفل اليوبيل الأستاذ الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفد من مديرية الأوقاف ورئيس مجلس مدينة سمنود ورؤساء أحياء مدينة المحلة الكبرى.

ومن آباء الكنيسة حضر الاحتفالية مجمع كهنة المحلة الكبرى وعدد من كهنة بعض، كما حضر اللقاء أباء الايبارشية وأباء الإيبارشيات المجاورة.