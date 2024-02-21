أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.. شاهد

رصدت عدسة “البوابة نيوز” فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا في دورته الـ 25، والذي أقيم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة د.حسين بكر ويترأس الدورة الـ 25 الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الافلام الوثائقية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام ١٩٩١.