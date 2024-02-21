نائب رئيس "مستقبل وطن" يبحث مع أعضاء هيئة قنا والبحر الأحمر خطة العمل الحزبى

استكملت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، سلسلة اللقاءات التنظيمية، بعقد اجتماع موسع، مع أعضاء هيئة مكتب أمانتي محافظتي قنا والبحر الأحمر، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظتين خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي.

حضر الاجتماع النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانات محافظتي قنا والبحر الأحمر.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم، كما تضمن تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم المركزي، إن الجميع في الحزب محل تقييم خلال الفترة المقبلة، مشددًا أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون أكثر تنظيما عبر مجموعات عمل بدءًا من المركزية، مرورا بالمحافظات، وانتهاء بالوحدات الحزبية.

من جانبه، أشاد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، بروح العمل الجماعي داخل حزب مستقبل وطن لتحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على مصر والكيان الحزبي قويا.

بدوره، طالب النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، الجميع بالتكاتف واستثمار الطفرة التنظيمية التي تحققت في حزب مستقبل وطن، لتذكرة الشارع بالإنجازات الاستثنائية وغير العادية التي تحققت في الجمهورية الجديدة.

من جهته، طالب النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب.