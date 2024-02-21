أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

استقرت أسعار الدولار في مصر مساء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، وسط ترقب كبير لنتائج اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي وإعلان قيمة القرض الجديد التي ستحصل عليه مصر، وهو الأمر الذي سيوفر سيولة دولارية كبيرة، يمكن أن تساهم في استقرار سعر الصرف وتراجعه بالسوق الموازية.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.