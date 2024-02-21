تطبيق Signal يتيح للمستخدمين إخفاء أرقام هواتفهم من جهات الاتصال

تطبيق معروف يعمل على حفظ خصوصية محادثاتك، وحماية رقم هاتفك، في السابق، كان بإمكان كل من تتحدث معه رؤية رقم هاتفك على تطبيق Signal، ولكن الآن، لن يتمكن من رؤيته سوى الأشخاص الذين لديهم رقمك المسجل في هواتفهم، وهذا يعني أن رقمك سيكون أكثر خصوصية، وفقا لموقع indiatoday.

إذا كنت لا تحب اظهار رقم هاتفك، فإن تطبيق Signal لديه الحل، يمكنك إنشاء اسم مستخدم خاص بدلا من ذلك، اسم المستخدم هذا مخصص لتطبيق Signal فقط ولن يكون مرئيا لأي شخص تدردش معه، إنها طريقة للتحدث دون مشاركة رقم هاتفك.

يعمل Signal علي إعداد خصوصية جديد ، يسمح لك هذا تحديد من يمكنه العثور عليك على تطبيق Signal باستخدام رقم هاتفك، وإذا قمت بتشغيل هذا الإعداد، فلن يتمكن سوى الأشخاص الذين يعرفون اسم المستخدم الخاص بك من بدء محادثة معك، وهذا يعطيك الكثير من التحكم في من يمكنه الاتصال بك.

لا تزال هذه التغييرات قيد الاختبار ولكنها ستكون متاحة للجميع قريبا، ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد استخدام هذه الميزات الجديدة.

بمجرد نشر هذه التحديثات، سيكون رقم هاتفك مرئيا فقط للأشخاص الذين قاموا بحفظه بالفعل في جهات الاتصال الخاصة بهم، وهذا يعني أنه أثناء المحادثات أو المكالمات، لن يظهر رقمك إلا إذا قام الشخص بحفظه بالفعل.

سيكون لديك الاختيار اما تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بك، أو اختيار السماح للجميع برؤية رقم هاتفك أو إخفائه عن الجميع.

تطبيق Signal يعمل علي الحفاظ على محادثاتك آمنة وخاصة، باستخدام هذه الميزات الجديدة، يمكنك الدردشة بثقة، مع العلم أن معلوماتك محمية .