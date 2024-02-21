دوري أبطال آسيا.. رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يستضيف فريق النصر، اليوم الأربعاء، نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك، في المباراة التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود رونالدو تشكيل العالمي أمام الفيحاء، حيث يتواجد على رأس هجوم الفريق، بمعاونة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى.

ويغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا جناح النصر عن المباراة، فيما يشارك الإسباني إيمريك لابورت، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو في التشكيل الأساسي.

وقاد كريستيانو رونالدو النصر للفوز على الفيحاء بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: علي لاجامي - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - عزيز بيهيتش

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أوتافيو

وفي الهجوم: أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.