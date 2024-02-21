أمريكا تتعرض لانتقادات لاستخدام الفيتو ضد قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات واسعة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقالت الصين إن الفيتو "يبعث برسالة خاطئة"، وأعربت فرنسا وقطر عن أسفهما، بينما أعربت جماعات الإغاثة عن استيائها. وكانت واشنطن قد قدمت مشروع قرار منافس يدعو إلى وقف مؤقت للقتال.

في حين، يسافر مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك، إلى القاهرة اليوم، لمواصلة المناقشات بشأن اتفاق للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس ووقف إطلاق النار المؤقت.

كما تواجد وفد من حماس في مصر مع استمرار المحادثات. وقالت الولايات المتحدة إنها تأمل في وقف إطلاق النار بحلول الشهر المقبل، حيث تعهدت إسرائيل ببدء هجوم على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، المكتظة، الشهل المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

بينما أوقف برنامج الغذاء العالمي إيصال الطعام إلى شمال غزة مؤقتا حتى تصبح الظروف آمنة، مضيفا إن هذا القرار سيضيف إلى "اليأس غير المسبوق" في غزة، بعد تحذير سابق من أن القطاع معرض لخطر المجاعة.

وحذرت اليونيسف أمس من أن غزة تواجه "انفجارا" في وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية والمرض.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 29300 شخص استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب. وأصيب أكثر من 69300 بجروح، وفقد آلاف آخرون ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

بينما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 237 جنديا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم البري علي غزة.