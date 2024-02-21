بوتين: روسيا يمكن أن تصبح رائدة في مجال الرياضات المبتكرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لديها كل الفرص لتصبح رائدة في تطوير الرياضات المبتكرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.

وأضاف الرئيس الروسي -خلال اجتماعه مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف- "يبدو أنه يمكننا حقًا أن نصبح روادًا في تطوير الرياضات المبتكرة، التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة بين الشباب"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.

وتستضيف مدينة كازان الروسية دورة ألعاب المستقبل للرياضات السيبرانية في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس 2024. وستتضمن الألعاب تخصصات رياضية جديدة تمامًا تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.

وتم تصميم المسابقات باستخدام أحدث التطورات في مجال الرياضات السيبرانية، والروبوتات، سواء الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لمنظمي ألعاب المستقبل 2024، من المقرر أن يتنافس حوالي 2000 رياضي من أكثر من 100 دولة في 21 تخصصًا رياضيًا مبتكرًا.