ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوتين: روسيا يمكن أن تصبح رائدة في مجال الرياضات المبتكرة

بوتين
بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لديها كل الفرص لتصبح رائدة في تطوير الرياضات المبتكرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.

وأضاف الرئيس الروسي -خلال اجتماعه مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف- "يبدو أنه يمكننا حقًا أن نصبح روادًا في تطوير الرياضات المبتكرة، التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة بين الشباب"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.

وتستضيف مدينة كازان الروسية دورة ألعاب المستقبل للرياضات السيبرانية في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس 2024. وستتضمن الألعاب تخصصات رياضية جديدة تمامًا تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.

وتم تصميم المسابقات باستخدام أحدث التطورات في مجال الرياضات السيبرانية، والروبوتات، سواء الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لمنظمي ألعاب المستقبل 2024، من المقرر أن يتنافس حوالي 2000 رياضي من أكثر من 100 دولة في 21 تخصصًا رياضيًا مبتكرًا.

بوتين روسيا الشباب الرياضات شعبية كبيرة