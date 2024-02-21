إعلام غزة الحكومي: سكان شمال القطاع يأكلون أعلاف الحيوانات

حذر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل المجاعة التي يعانيها القطاع.

أكد المكتب أن مواطني شمال القطاع المنكوب يأكلون أعلاف الحيوانات منذ ثلاثة أسابيع بسبب نقص الغذاء.

أوضح أن قبل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، كان هناك أكثر من 500 شاحنة مواد غذائية تدخل إلى القطاع بشكل يومي.

كارثة إنسانية

حذر المكتب من كارثة إنسانية حقيقية ستذهب ضحيتها مئات الآلاف في غزة إذا لم يتدخل العالم.

أوضح أن 5 مستشفيات فقط تعمل في القطاع من بين أكثر من 35 مستشفى.

اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى جعل القطاع غير صالح للسكن من خلال استهدافه للمرافق.

اعتبر المكتب قرار برنامج الأغذية العالمي تعليق تسليم المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة صادمًا ويمثل تسليمًا للواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء القطاع بهدف تجويعهم وإبادتهم.

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس الثلاثاء، عن وقف تسليم المساعدات الغذائية إلى محافظتي غزة والشمال مؤقتًا، بسبب عدم أمان المنطقة.

أوضح البرنامج أن شاحنات المساعدات واجهت عمليات إطلاق نار.