الخارجية الروسية: خطط الناتو لإرسال أسلحة إلى كييف تورط مباشر في الصراع

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإرسال إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف تُظهر تورط الحلف المباشر في الصراع.

أوضحت زاخاروفا أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، صرح أن الحلف سيناقش تزويد كييف بالمساعدات العسكرية في اجتماعات مجلس الناتو وأوكرانيا.

اعتبرت زاخاروفا أن هذا التصريح يدل على رغبة الناتو في تنسيق إمدادات الأسلحة لنظام كييف، مما يمثل مشاركة مباشرة من الحلف في الصراع.

وعقدت مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية اجتماعها الـ 19 في مقر الناتو في بروكسل في 14 فبراير الماضي.

فيما أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف عن إطلاق تحالف حول "الدفاع الجوي" بقيادة ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، انضمت إليه 15 دولة.

انضمت 20 دولة إلى "التحالف من أجل إزالة الألغام".

تعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة من الناتو إلى كييف تصعيدًا خطيرًا للصراع.

تؤكد روسيا على ضرورة حل الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات الدبلوماسية.