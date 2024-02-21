رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد اليونسكو

استقبل محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، وفد منظمة اليونسكو بحضور غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، وعبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، و مارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، و علا لورنس مستشار بنك المعرفة.

كما حضر وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة.

وخلال اللقاء أكد ضياء حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة ، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار ، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر ، مؤكدا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا

وعلى هامش اللقاء تم إقامة معرض مصغر يضم أفكار ابتكارية مميزة لطلاب جامعة عين شمس شارك بها فى العديد من المسابقات العالمية .

شهد اللقاء من جامعة عين شمس نجوى بدر ،عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، شهيرة سمير ،المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، الدكتورة منى عبد العال الزاهرى المدير التنفيذى لإدارة تطوير التعليم ، الدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة شيرويت الأحمدى ، مدير إدارة الوافدين ، عادل الصباغ ، مدير مركز الابتكار ، وئام محمود ، المدير التنفيذى لمركز الابتكار ، أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.