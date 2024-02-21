حبس جواهرجي بتهمة الاتجار في العملة بالمقطم

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة المقطم.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على صائغ بحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة المقطم.

كانت وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيام صائغ بالاتجار فى النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة، وتمكنت مباحث المقطم من ضبطه وبحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه و35 ألف يورو للاتجار بها خارج السوق المصرفي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.