ناقد رياضي: صلاح أصبح مطمعًا لكل الأندية العالمية وليس السعودية فقط

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 06:35 م

أشاد خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي، بعودة اللاعب الدولي محمد صلاح لمستواه الرائع بعد علاجه من الإصابة الأخيرة، حيث قدم مستوى متميزًا، واستقباله من النجوم الكبار من زملائه، وهذا دليل على دوره المهم في أي فريق يلعب فيه.

ولفت "أبو غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، إلى أن محمد صلاح أنتقد بصورة كبيرة في بطولة الأمم الإفريقية، وكأنه الوحيد الذي يجب أن يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق، مشيرًا إلى أن محمد صلاح أصبح مطمعًا لكل الأندية العالمية وليس السعودية فقط.

وتابع: "أتوقع أن يتواجد محمد صلاح في الأندية السعودية سواء النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الأهلي، صلاح جوهرة عربية، والجميع يتمنى أن يكون في السعودية".

وتمنى أن يتواجد محمد صلاح في السعودية بإذن الله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن صلاح إذا لعب مع كريستيانو رونالدوا فهذا الأمر سيكون عظيمًا، مضيفا: "الأمر سيكون مختلف متعة المتعة عندما يصنع صلاح الأهداف لكريستيانو رونالدو، الأمر سيكون روعة، وحتى إذا لعب صلاح مع بنزيما سينجح، لأنه من اللاعيبة التي تتأقلم سريعًا، خلاف أنه هداف رائع، ويسجل أهدافا من أنصاف الفرص".